الكمارك تعيد أرسالية حديد تسليح مخالفة في المنذرية

(المستقلة)..إعادت السلطة الكمركية في مركز كمرك المنذرية الحدودي، اليوم الأحد، أرسالية (٢٥) طن حديد التسليح مخالفة للضوابط الى الجانب الأيراني بعد فشلها بالفحوصات المختبرية .

و ذكر بيان للهيئة ” أن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية /قسم الهندسية اجرى الفحوصات المختبرية على الارسالية وأكد عدم مطابقتها للمواصفات العراقية و للموصفات القياسية المعتمدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإعادتها إلى الجانب الايراني ”

يذكر ان الهيئة العامه للكمارك تعتمد الفحوصات التي تقوم بها الدوائر المختصة العاملة في المراكز الكمركية على البضائع المستوردة وتحدد على أساسها دخول الارساليات ولمنع دخول المواد الغير مطابقة للمواصفات العراقية القياسية والتي تمس سلامة المواطن.