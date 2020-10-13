الكمارك تضبط مواد مخالفة للتعليمات معدة للتهريب في البصرة ودهوك

الكمارك تضبط مواد مخالفة للتعليمات معدة للتهريب في البصرة ودهوك

المستقلة.. اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الثلاثاء عن احباط محاولة تهريب حاوية حجم (٤٠) قدم محملة بمادة المعسل صنع مصري مخالفة للضوابط و التعليمات في مركز كمرك بوابة البصرة.

وأشار بيان عن الهيئة الى أن المادة المذكورة ممنوعة الأستيراد، منوها الى احالتها الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وفق قانون الكمارك النافذ .

كما أعلنت هيئة للكمارك عن قيام قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية و بالتعاون مع شرطة الكمارك من ضبط شاحنة محملة ( دجاج مجمد ،بزاليا، صدر دجاج ) مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة .

وأشار الى احالتها الى القضاء لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقها .