الكمارك تضبط ليبلات ورقية تستخدم للغش التجاري في مطار بغداد الدولي

(المكستقلة)..اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم السبت، ان السلطات الكمركية في كمرك مطار بغداد الدولي ضبطت ليبلات ورقية لاصقة موسومة بعلامة تجارية لأدوية بيطرية عليها عبارة ( صنع في الأردن ) تستخدم للغش التجاري .

وقالت الهيئة ، ان كوادرها العاملة في المطار تمكنت ايضا من ضبط ( رولات وفرشاة صبغ ) بكميات تجارية دون موافقات رسمية في مخالفة لضوابط وتعليمات الأستيراد.

واكدت اتمام الأجراءات القانونية بحق المخالفات وفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل.

كما اشارت الى ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات وعدم جلب بضائع وسلع بكميات تجارية عبر صالات المسافرين في المطارات كون القوانين والتعليمات لاتسمح بذلك وبالأمكان شحن هذه المواد عبر كمرك الشحن الجوي بعد استحصال الموافقات الرسمية.