الكمارك تصدر توجيها بضرورة الأسراع بتخريج الارساليات المنجزة

(المستقلة)..اصدرت الهيئة العامة للكمارك اليوم الاحد توجيها الى كافة المستوردين والمخلصين الكمركيين المجازين رسميا من قبلها بضرورة التواجد خلال الساعة الاولى من الدوام الرسمي في المراكز الكمركية كافة لغرض تسريع انجاز المعاملات الكمركية وتخريج الأرساليات المنجزة والمكتملة الاجراءات من حوزة المنفذ لتلافي حالات تكدس الشاحنات عند بوابة الخروج.

و اوضحت الهيئة في بيان لها، ان على وكلاء الاخراج الكمركي عدم تأخير الارساليات و السعي لتخريجها فور اكمال أجراءاتها الكمركية وعدم التسبب بتكدس الشاحنات داخل المراكز الكمركية.

يأتي هذا ضمن توجيهات الهيئة لغرض تبسيط الإجراءات وفسح المجال أمام الشاحنات الفارغة للدخول وتحميل البضائع والحاويات والسعي لأنسيابية الحركة داخل المنافذ الحدودية فيما حملت الهيئة المخالف كامل التبعات القانونية المترتبة على ذلك.