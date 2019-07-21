الكمارك تسترد اكثر من ٢٠ مليار دينار فروقات ترسيم السيارات المستوردة

(المستقلة)..اعلنت الهيئة العامة للكمارك ،اليوم الأحد عن أستردادها اكثر من (٢٠) مليار دينار الى خزينة الدولة كفروقاتالكمارك بعد متابعة الهيئة للمتهربين من دفع الرسوم الكمركية المترتبة على السيارات المستوردة .

وذكرت الهيئة في بيان لها “أن هذه المبالغ تم أستردادها كجزء من واجباتها في إجراء التدقيق اللاحق على المعاملات الكمركية للتأكد من صحة ودقة ترسيم البضائع والسيارات المستوردة”

و أوضحت ان المبالغ المستردة من ( ٣ ) منافذ كمركية هي منفذ أم قصر الشمالي ومنفذ سفوان و منفذ طريبيل الحدودي حيث بلغ مجموع الأموال المستردة إلى خزينة الدولة (٢٠,٤٥٠,٩٩٣,١٨٤) مليار دينار.

وأكدت الهيئة “أنها ماضية في استرداد جميع المبالغ المترتبة بذمة المتهربين من دفع الرسوم الكمركية وهي تحذر كل من تسول له نفسه التلاعب بالمعاملات الكمركية بهدف التهرب من الرسوم فيما أوضحت انها تمثل توجهات الحكومة بكل قوة في محاربة الفساد والمفسدين”.