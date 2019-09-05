الكمارك تتلف ارسالية سكائر وتعيد اصدار مجموعة من الأرساليات المخالفة في كمرك المنطقة الشمالية

(المستقلة)..اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الخميس ٢٠١٩/٩/٥ عن قيام كمرك المنطقة الشمالية بأتلاف واعادة اصدار مجموعة من الأرساليات لمخالفتها الضوابط والتعليمات النافذة.

وذكر بيان عن الهيئة، تفاصيل الارساليات التي تم اعادة إصدارها وهي ستة ارساليات لمواد مختلفة (ادوية بشرية، زيت محركات ، سمنت ابيض ، دجاج مجمد، حلويات ، افخاذ دجاج ) .

واضافت ، ان كمرك المنطقة الشمالية قام ايضا بأتلاف ارسالية سكائر لمخالفتها للمواصفات القياسية المعتمدة فيما اكدت على اتمام الأجراءات القانونية بحق المخالفات وفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة١٩٨٤ المعدل.

وتقوم الهيئة العامة للكمارك يوميا بالأعلان عن العديد من المخالفات التي تتمكن مراكزها الكمركية من ضبطها في المنافذ الحدودية .