الكمارك تبحث دعم القطاع النفطي في العراق

(المستقلة)..ترأس مدير عام الهيئة العامة للكمارك منذر عبد الأمير اسد ،امس الثلاثاء، اجتماعا رفيع المستوى لدعم القطاع النفطي في العراق و تذليل العقبات امام شركات جولات التراخيص مبديا حرصه الشديد للنهوض بهذا القطاع الحيوي لما له من انعكاسا ايجابيا في رفد الموازنة العامة للدولة.

وذكر بيان عن الهيئة العامة للكمارك” ان الأجتماع ضم مدير عام المعارض والخدمات التجارية و مدير عام التقييس والسيطرة النوعية وعددا من ممثلي وزارة النفط و وزارة التجارة و بحضور وفد رفيع المستوى ممثلا عن شركات جولات التراخيص حيث تم مناقشة بعض المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل الشركات النفطية في المنافذ الحدودية وطرح الحلول المناسبة لها.

وابدى اسد اهتماما كبيرا لدعم هذه الشركات و تذليل كافة العقبات امامها للنهوض بواقع عملها في العراق .

فيما بينت ان الطرفين توصلا الى نقاطا مهمة تم الأتفاق عليها بغية تبسيط الاجراءات وتسهيل دخول ارساليات الشركات النفطية وتم التأكيد على سرعة انجاز الفحوصات المطلوبة للمواد التي ترد في عقود التراخيص النفطية والتي تقوم بها وزارة الصحة والبيئة وجهاز التقييس والسيطرة النوعية وكذلك متابعة المواد التي تحتاج الموافقات المطلوبة من هيئة الأعلام والأتصال وأعتماد شركات التخليص الكمركي المجازة رسميا .

وأكد البيان ان المدير العام شكل فريق عمل في الهيئة العامة للكمارم مهمته متابعة ارساليات شركات التراخيص النفطية وحدد لهم ايميلا خاصا وارقام هواتف لتسهيل التواصل معها وحل المعوقات التي تواجهها بأسرع مدة ممكنة .