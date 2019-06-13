الكمارك: ايرادات رصيف ٢٧ في محطة بوابة البصرة تتجاوز المليار دينار

(المستقلة)..أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الخميس ان محطة بوابة البصرة رصيف ٢٧ في محافظة البصرة سجل يوم امس الأربعاء ٢٠١٩/٦/١٢ اعلى أيرادات متحققة فيه منذ تاريخ افتتاح الرصيف في ١٢/٢٣ /٢٠١٨ .

وقال بيان عن الهيئة ان ايرادات الرصيف فاقت المليار دينار رغم التحديات والضغوط التي تواجه العمل الكمركي و التي تقف في وجه الأرتفاع الملحوظ في الأيرادات خلال هذه الفترة من عمر الهيئة .

وأكدت الهيئة “أن هذا الأنجاز يأتي بعد توجيهات الأدارة العامة للكمارك بمحاربة الفساد والتصدي لحالات التلاعب والخروقات للتهرب من دفع الرسوم الكمركية فضلا عن تسهيل أنجاز المعاملات الكمركية الذي شجع التجار على زيادة ألأستيرادات للسلع والبضائع مما انعكس أيجابا في أرتفاع أيرادات المراكز الكمركية كافة.