الكمارك ،،، ضبط اثنا عشر شاحنة تحمل منظفات منتهية الصلاحية

(المستقلة)..أعلنت الهيئة العامة للكمارك عن تمكن مركز كمرك طريبيل الحدودي اليوم الجمعة من ضبط اثنا عشرة شاحنة محملة بمادة المنظفات.

وقال بيان عن للكمارك بعد الكشف الدقيق من قبل لجنة الكشف الكمركي على الارسالية تبين انها منتهية الصلاحية حيث تم اخفاء التاريخ الحقيقي ووضع تاريخ صلاحية جديد ،و تم اتخاذ كافة اﻹجراءات القانونية بحقها.

واشار البيان الى ان هذه العملية النوعية تاتي ضمن الحملة الكبيرة والواسعة التي تقوم بها الهيئة للحد من التهريب واﻹضرار بالمال العام .ونوه الى تكاتف كافة الجهود من قبل اﻹدارة الكمركية رغم كل الصعوبات و الضغوط التي تواجههم.