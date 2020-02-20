الكلباني: هذا ما فعلته دعوة عجوز بزوجتي السورية – فيديو

المستقلة / كشف الشيخ عادل الكلباني، تفاصيل قصة حدثت مع زوجته الثانية (سورية الجنسية) التي لم يُرزق منها بأولاد، مؤكدًا أن امرأة عجوزًا أهدتها «دعوة صادقة»، فرزق بـ 3 أطفال بعدما أنفق 100 ألف ريال على مراجعة الأطباء دون جدوى.

وروي «الكلباني» تفاصيل الحادث خلال استضافته ببرنامج «الدنيا علمتني» على قناة «MBC»، قائلًا إن زوجته الثانية كانت قلقة لأن زوجته الأولى كانت تنجب وله منها 3 بنات وولد.

وأكد أنه راجع أكثر من طبيب وأنفق الكثير من الأموال حبًا لزوجته لمدة 6 سنوات دون فائدة.

وأشار إلى أنه طلب لزوجته خادمة من الفلبين وتبيّن فيما بعد أنها مصابة بورم في صدرها، مشيرًا إلى أنه طلب من زوجته أن تعطيها أموالاً وتساعد في سفرها إلى بلدها.

وأكد أن زوجته أخذت الخادمة وذهبت بها إلى المستشفى برفقة والدتها التي كانت في زيارة لها من سوريا، وأثناء جلوسهن بغرفة الانتظار حضرت امرأة عجوز على كرسي وبدأت تشتكي حالها إلى زوجته التي لم يكن معها سوى 100 ريال فطلبت من المرأة العجوز أن تسامحها.

وذكر أن المرأة العجوز طلبت من زوجته أن تتمنى شيئًا حتى تدعو لها به؛ حيث إن لها دعوة مستجابة، فأجابتها أم زوجته بأن تدعو لها بأن يرزقها الله بأولاد، فقالت العجوز: «بدعيلها وبيجيلها عيال».

ولفت إلى أن هذه الدعوة الصادقة كانت سببًا في علاج زوجته وأن يرزقه الله ببنت وولدين منها.