الكعبي يعلن شفاءه من كورونا والعودة للعمل في مجلس النواب

الكعبي يعلن شفاءه من كورونا والعودة للعمل في مجلس النواب

المستقلة.. اعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب عن شفائه من الإصابة بفايروس كورونا.

وقال الكعبي في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم، “الحمد لله الذي اتم نعمته علينا بالشفاء والصحه ورزقنا بنعمة العافية بعد اختباره لنا بمرض كورونا اللعين”.

وأشار الى أن نتائج المسحة الأخيرة ظهرت “سلبية”، مشيدا بجهود كوادر “الجيش الأبيض الذي اثبت للعالم اجمع قدرته على مواجهة هذا الوباء بجهود ذاتية عززتها خبراتهم العلمية الرصينة النابعة من تاريخ هذا البلد وقدرته على مواجهة اعتى التحديات”.

واعلن الكعبي عن عودته “لمزاولة عملي النيابي الاسبوع الحالي”، منوها الى أن المرحلة المقبلة “من اهم المراحل لاقرار القوانين المهمة والاستعداد للانتخابات المقبلة ومواجهة التحديات المالية”.