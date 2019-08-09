الكعبي يعدّ قرار تعيين مفتشين عموميين لبعض الوزارات مخالف للدستور

(المستقلة)..دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، رئيس مجلس الوزراء الى إيقاف العمل بالقرار الخاص بتعيين المفتشين العموميين في بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات,

وأكد الكعبي ان ذلك التعيين مخالف للدستور وبما جاء في مضمون المادة ٦١ ، فضلا عن ان بعض المؤسسات الموجودة ضمن هذا القرار الحكومي قد تم تصفية أعمالهــا كنزاعات الملكية .

ولفت الى ان مجلس النواب سبق وان صوت على صيغة قرار من حيث المبدأ على ألغاء مكاتب المفتشين العموميين ، اضافة الى وجود عدد من المقترحات التي قدمت لرئاسة مجلس النواب بضرورة ربط هذه المكاتب بهيئة النزاهة في الوقت الحالي.

ورأى الكعبي أهمية ان تاخذ الحكومة ذلك بنظر الاعتبار وتلتزم بقرارات مجلس النواب بهذا الخصوص ، لافتا الى ان معظم مكاتب المفتشين العموميين لدى الوزارات لم تمارس دورا رقابيا حازما وسريعا في كشف قضايا الفساد والمفسدين طيلة الفترة السابقة ، مشددا على ضرورة تعزيز دور ديوان الرقابة المالية .