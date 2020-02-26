الكعبي يعترض على مرشح لمجلس مفوضية حقوق الانسان

(المستقلة).. دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، اليوم الاربعاء رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا لحقوق الانسان لبيان السند القانوني لإحلال ” انس اكرم محمد صبحي ” محل ” وحدة محمود فهد عبد ” في عضوية مجلس المفوضين بالرغم من ان الإحلال المذكور يتعارض مع احكام البند ” رابعا ” من المادة ” ٨ ” من قانون مفوضية حقوق الانسان رقم ” ٥٣ ” لسنة ٢٠٠٨ ” المعدل .

وقال الكعبي : ان هذا البند قضى بأن تكون نسبة تمثيل النساء في المجلس بما لا يقل عن ثلث عدد اعضائه والذي جرى التأكيد على مضمونه بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ” ٤٢ / اتحادية / ٢٠١٢ ” في ٢٠١٢/٩/١٩ ، مطالبا مجلس المفوضين بتزويده بنسخ التقرير السنوي للمفوضية للاعوام ” ٢٠١٩/٢٠١٨/٢٠١٧ ” ، متضمنا تقييما عاما عن حقوق الانسان في العراق .

واشار الى: ان تمثيل النساء في مجلس المفوضين امر جوهري وقانوني ويجب عدم التعرض على نسبة المحددة قانونا لاي سبب كان ، مجددا دعوته بأن يكون للمراة تمثيل حقيقي ومنصف داخل مراكز صنع القرار في شتى مؤسسات الدولة .