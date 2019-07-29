الكعبي يطالب مفوضية حقوق الانسان بوثائق رسمية تثبت وجود حالات اختفاء قسري

(المستقلة)..طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، المفوضية العليا لحقوق الانسان تزويده بالتقارير والوثائق الرسمية التي استند عليها عضو مجلس المفوضين انس اكرم العزاوي ، في تصريحه الذي اكد فيه وجود ٧٦٦٣ حالة اختفاء قسري خلال العامين والنصف الأخيرين.

زاشار الكعبي الى ان التصريح كان له ردود افعال سلبية في الشارع العراقي والمحيطين الإقليمي والدولي سيما وكونه صادر من شخص مسؤول في مؤسسة رسمية تعنى بحقوق الانسان .

ودعا الكعبي عبر كتاب رسمي ارسل يوم ٢٨ تموز ٢٠١٩ الى المفوضية لتزويده بالوثائق ليتسنى له عرضها أمام مجلس النواب ولجانه النيابية المعنية لاتخاذ ما يلزم ومحاسبة المقصرين في حالة ثبوت صحة الادعاءات المذكورة من عدمهــا ، لكونها “تشكل حالات انتهاك خطيرة في ظل نظامنا الديمقراطي” ، مطالبا إياها بتزويده ايضا بالتقارير السنوية المنصوص عليها في البند ” ثامنا ” من المادة ” ٤ ” من قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨ ” المعدل ” عن السنوات المذكورة .