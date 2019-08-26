الكعبي يطالب عبد المهدي بعقد جلسة مجلس الوزراء المقبلة في المثنى

(المستقلة).. طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بعقد جلسة المجلس المقبلة في محافظة المثنى ، عازيا ذلك لضرورة الاطلاع المباشر على الواقع المؤلم والإهمال الذي تعيشه المحافظة طيلة السنوات السابقة ووضع الحلول التنفيذية الآنية لمجمل المشاكل الموجودة .

وعقد الكعبي لدى زيارته ،اليوم الاثنين، محافظة المثنى برفقة وزيري الاعمار والزراعة اضافة الى عدد من النواب، اجتماعا حضره المحافظ ، ورئيس مجلس المحافظة واعضاء الإدارة المحلية.

واستمع لمجمل القضايا التي تعاني منها المحافظة واهلها ، مؤكدا ان الخدمات الموجودة فيها لا تتناسب مطلقا وكونها ثاني اكبر مساحة في العراق وما تمتلكه من موقع جغرافي و ثروات اقتصادية و سياحية وزراعية كبيرة.

وشدد على ضرورة الاسراع في تامين مياه الشرب ومعالجة التلوث الحاصل كأولوية قصوى لارتباطها بحياة الناس ، وتعزيز الامن والاستقرار في المدن والقرى والبادية لدور ذلك في جذب فرص الاستثمارية المحلية والأجنبية .

ودعا الكعبي وزارة المالية والبنك المركزي لدعم القطاع الاقتصادي و الزراعي والاستثماري من خلال خفض القروض الممنوحة للفلاحين ومنح قرض الـ ٢٥ مليون للشباب العاطل عن العمل ، موضحا ان وزير النفط اكد له افتتاح مصفى للنفط بطاقة ٧٠ الف برميل داخل المثنى في القريب العاجل مما يساهم في الحد من البطالة وقضايا مادية اخرى تعود بالنفع لأهالي المحافظة عموما .

كما تطرق النائب الاول لرئيس مجلس النواب في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع في مبنى المحافظة لتفاصيل موضوع إغلاق منفذ ” الجميمة ” الحدودي مع السعودية ، كاشفا عن ” افتتاحه في الايام المقبلة حسب ما جرى الاتفاق عليه مع الحكومة مؤخرا ” .

وتعهد الكعبي ان موازنة ٢٠٢٠ ستختلف عن سابقاتها حيث تشهد زيادة التخصيصات المالية للمحافظة ، ويجرى اعدادها من خلال فتح قناة تنسيقية مع الإدارة المحلية بهدف تقديم مشروعات ذات اولوية وخادمة للأهالي وبالإمكان تنفيذها وإنضاجها خلال فترة قريبة ، داعيا الى استثمار الجهود في استكمال المشاريع المتلكئة ضمنها الخاصة ببناء وتاهيل المدارس والمستشفيات .

في سياق متصل التقى الكعبي في مبنى المحافظة بمجموعة من مزارعي المحافظة ، حيث استمع لجملة طلباتهم وسبل معالجتها ، فيما دعا وزارة التجارة الى بناء حواضن كونكريتية لخزن الحنطة والمحاصيل الزراعية ، واعدا بتذليل جميع المعوقات بالتنسيق مع وزارة الزراعة واللجان النيابية المعنية والجهات ذات الصلة .