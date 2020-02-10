الكعبي يطالب بتخصيص نسبة من الدرجات الوظيفية الى حملة الشهادات العليا

(المستقلة)..بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ،لدى لقائه مع عدد من ممثلي حملة الشهادات العليا تفعيل موضوع استيعاب حملة الشهادات العليا في الوزارات ووضع برنامج متكامل بهذا الصدد ، فضلا عن تفعيل كل المخاطبات الرسمية التي تبناها النائب الأول في وقت سابق بخصوص الموضوع .

وطالب الكعبي الحكومة بتخصيص نسبة من الدرجات الوظيفية الموجودة ضمن حركة الملاك والتي سوف يوفرها تعديل قانون التقاعد الاخير الى حملة الشهادات العليـــــــا والتي تصل الى ما يقارب ٢٠٠ الف درجة.

ودعا الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي لإعلام مجلس النواب عن الخطة الموضوعة والاجراءات التي اتبعت لتوظيف حملة الشهادات العليا ، مؤكدا عزمه وضع بند في قانون الموازنة التي ستصل مجلس النواب بعد استكمال تشكيل الحكومة ، يتضمن تخصيص نسبة من الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات العليا .

وقال الكعبي : من المؤلم ان نشاهد حملة الشهادات العليا وهم يتظاهرون من اجل ” التعيين ” والتي تعد سابقة خطيرة ! في الوقت الذي يجب ان يكون على عاتق الدولة ليس التعجيل بذلك فحسب ، بل وضع كافة امكانياتها للاستفادة من هذه الكفاءات في رسم سياسة الدولة والمشروع الإصلاحي وتطوير المسار السياسي في البلاد ،مشددا على ان اصحاب هذه الشهادات اغلى ثروات البلد واساس بناءه .