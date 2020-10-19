الكعبي يطالب بالتحقق من الممتلكات والمزارع العراقية في دول العالم

المستقلة..طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، اليوم الاثنين ، وزارتي الخارجية والمالية التحقق من تواجد وعدد جميع الممتلكات والمزارع العراقية الموجودة في دول العالم .

وذكر الكعبي في نص الكتاب الذي وجهه للوزارتين : وردتنا معلومات تفيد بإن للعراق مزارع وممتلكات متنوعة في بعض دول العالم ، منوهآ انه بإمكان الوزارتين الحصول على المعلومات الدقيقة حول الموضوع من قبل السفارات العراقية في تلك الدول.

ودعا الوزارات المعنية الى تزويد مجلس النواب لكل البيانات المتوفرة لديها وبيان صحة المعلومات من عدمهــا.