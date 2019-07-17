الكعبي يطالب القوى السياسية بعدم التدخل بعمل شبكة الإعلام العراقي

(المستقلة).. طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي القوى السياسية بعدم التدخل بعمل شبكة الاعلام العراقي باعتبارها هيئة تعمل وفق اطر وقواعد وطنية بعيدا عن أية ضغوط و إملاءات خارجية .

واكد الكعبي في بيان اليوم الأربعاء، ان رئاسة مجلس النواب ستفضح الجهات والشخصيات التي تحاول فرض ارادتها وتدخلاتها غير المقبولة على عمل شبكة الاعلام العراقي التي يجب ان يتفق الجميع على ضرورة توحيد خطابها وحياديتها والنأي بها عن التدخل الحزبي او الفئوي او الزج بشخصيات غير مهنية او كفوءة للتحكم في قراراها والعمل ضمن اداراتها مما سيساهم في انهيار المؤسسة الاعلامية برمتهـا .

وقال الكعبي ان مجلس النواب وايمانا منه بضرورة دعم حرية واستقلالية الاعلام ، صوت في جلسته الـ 31 المنعقدة في 8 تموز 2019 على تشكيل لجنة برلمانية دائمة تسمى ” الاتصالات والإعلام ” ، مستدركا اهمية جذب الطاقات الاعلامية الوطنية المبدعة وفسح المجال أمامها لإثبات كفاءتها ضمن مختلف المؤسسات سيما الاعلامية منها .