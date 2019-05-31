الكعبي يطالب الرئاسات الثلاث بعقد اجتماع عاجل لبحث الخروقات الامنية

(المستقلة)..طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، اليوم الجمعة الرئاسات الثلاث بعقد اجتماع استثنائي عاجل قبل عيد الفطر المبارك ، للوقوف على أسباب الخروقات الأمنية و التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت محافظة كركوك والمحافظات الأخرى مؤخرا ، وبحث تداعياتها على امن وسلامة المواطنين واستقرار المدن الآمنة .

وشدد الكعبي على ضرورة ابعاد هذه المحافظات عن الصراعات الحزبية والفئوية والسياسية ومحاولة البحث عن المصالح الضيقة ، مؤكدا ان على الأجهزة الأمنية تحمل مسؤولياتها الكاملة دون تقصير والتركيز على حفظ المدن وحماية امن وسلامة المواطنين من مختلف المكونات فهي خط احمر .

وقال: على القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتنا وصنوفها سيما المتواجدة في كركوك والمدن التي حدثت فيها التفجيرات مؤخرا ، مراجعة خططها الأمنية ومحاسبة المقصرين أيا كان منصبهم ، والإسراع في القبض على الجناة .

ودعا الكعبي ، القائد العام للقوات المسلحة وقادة الأجهزة الأمنية بالتوجيه في اتخاذ اعلى درجات الحيطة والحذر ، وإعادة تمركز القوات في المناطق والمحافظات والمدن المستهدفة للحيلولة دون استهداف المواطنين الأبرياء العزل سيما خلال ايام عيد الفطر المبارك لتفويت الفرصة على الزمر الإرهابية وافشال مخططاتهم الخبيثة .