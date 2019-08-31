الكعبي يشدد على ضرورة تطوير منظومة الدفاع الجوي وتنشيط الجهد الاستخباري

(المستقلة)..أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ان مجلس النواب بكل قواه الوطنية يتفق تماما على اولوية عدم السماح لأي قوة خارجية بالاعتداء على ارض العراق وقواته المسلحة ومختلف الصنوف والتشكيلات التابعة للدولة ، وضد كل من يحاول زعزعة أمن واستقرار البلاد .

وبحث الكعبي عند زيارته مقر الوزارة، اليوم السبت، ولقائه وزير الدفاع وعدد من القادة الضباط في مقر الوزارة، تداعيات الهجمات الجوية التي استهدفت مخازن الأسلحة والأعتدة للحشد الشعبي في عدد من المناطق.

وشدد على ضرورة رفع جاهزية القوات المسلحة البرية والجوية منها وتطوير القدرات الدفاعية والهجومية بما يساهم في الحفاظ على النصر الناجز وردع اي اعتداء خارجي للبلاد .

وأشار الى ضرورة تفعيل الخطط الاستخبارية وتوحيد الجهود مع مختلف الأجهزة الامنية والساندة بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في عموم البلاد ، لافتآ الى أهمية العمل على تشديد امن الحدود وتطوير أنظمة الدفاع الجوي بما يحفظ اجواء العراق وسيادته الكاملة .