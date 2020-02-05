الكعبي يشدد على حماية الثروة النفطية ويدعو الى التعاون لتحقيق ذلك
(المستقلة)..شدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي على وجوب حماية الثروة النفطية سيما المتعلقة في موضوعة الية إحالة عقود الشركات والتحقيق الدائم في جولات الترخيص ، فضلا عن تجهيز وتوزيع وتصدير الطاقة وعمل المصافي.
ودعا الكعبي عند ترؤسه اليوم الاربعاء ،اجتماعا خاصا للجان النفط والطاقة ، والنزاهة ، والمالية ، والقانونية،الى تعاون ” عاجل ودائم ” بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمعالجة الخلل الذي يواجه القطاع النفطي وحمايته من المحاولات المستمرة لتدميره .
واستضاف الاجتماع عددا من المسؤولين في القطاع النفطي ، للتحقيق في مجموعة قضايا بينها موضوع عقود شركتي ” كار وقيوان”.
وجاءت الاستضافة على ضوء تشكيل اللجنة النيابية التحقيقية برئاسة الكعبي بشأن عقود الخدمة والجباية وعقود شركتي ” كار وقيوان ” ، والتحقيق في عقود شركة المشاريع النفطية وعقود توزيع المنتوجات النفطية وعقود شركة تسويق النفط سومو من سنة ٢٠١٥ ولغاية الان .
ولفت الكعبي الى ضرورة تعاون مختلف الجهات التنفذية مع رئاسة مجلس النواب واللجان النيابية المعنية فيما يخص فتح الملفات واعتماد المكاشفة ومصارحة الشعب في تقديم كافة التفاصيل و المعلومات الدقيقة المطلوبة بهدف الحفاظ على اموال الناس ومحاسبة المقصرين ، داعيا الى اهمية مراجعة السياسة النفطية في كافة انحاء البلاد .
واكد دور ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وجهودهما في عملية تدقيق و متابعة كافة العقود الحكومية ومنها النفطية .
التعليقات مغلقة.