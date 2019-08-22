الكعبي يرفض قرار محافظة بغداد بإبقاء التشكيل الإداري للأبنية المدرسية بمستوى ” قسم “

(المستقلة)..عدّ النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، قرار محافظة بغداد بإبقاء التشكيل الإداري للأبنية المدرسية بمستوى ” قسم ” ، تجاوز صارخ على القانون وعدم احترام لقرار القضاء القاضي بفك ارتباط دوائر وزارتي التربية والصحة من مجالس المحافظات وإلحاقها بالوزارات .

وقال الكعبي في بيان اليوم الخميس 22 آب 2019 ان رئاسة مجلس النواب ستقوم بمحاسبة كل من يلتزم بقرارات المحكمة الإدارية العليا والتشريعات التي يقرها مجلس النواب ، فيما طالب وزير التربية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف هذه التصرفات المخالفة للقانون فوراً .

ولفت الى ان ” القرار القضائي يؤكد ان صاحب الصلاحية في كل ما يخص وزارتي التربية والصحة هو الوزير المعني وليس مجلس المحافظة ، فبالتالي ان اي توجيه يخالف نص القرار يعد باطل و غير دستوري او قانوني بالمطلق ” .