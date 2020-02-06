الكعبي يرد على بيان السفارة : دعوا الشأن العراقي للعراقيين

(المستقلة)..رد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، على بيان السفارة الاميركية اليوم بشأن احداث النجف الاشرف .

وقال الكعبي مخاطبا السفارة الاميركية لدى بغداد، اليوم الخميس،في بيان مقتضب: سبق وان رفض الشعب العراقي تدخلاتكم المستمرة بشأنه الداخلي ، واليوم نكررها لكم .. دعوا الشأن العراقي للعراقيين ، و باشروا باستكمال الترتيبات الكاملة لاجلاء قواتكم من البلاد بأسرع وقت ممكن .

وكانت السفارة الامريكية قد اصدرت اليوم بيانا بشأن أحداث النجف حملت فيه الحكومة العراقية وقواتها الأمنية مسؤولية الحد من مهاجمة المتظاهرين وعمليات خطف واغتيال الناشطين المدنيين والصحفيين.