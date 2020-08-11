الكعبي يدعو مجلس الامن الدولي للتدخل العاجل لوقف الانتهاكات التركية

(المستقلة).. أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ،اليوم الثلاثاء ، ان الاعتداءات التركية على سيادة العراق وحماة ثغوره من شأنها ان تلحق الضرر بالعلاقات التاريخية بين العراق وتركيا بشكل كامل.

واستنكر الكعبي بشدة “تمادي” القوات التركية بعدوانها ، وكان اخرها ما حدث اليوم من قصف لعجلة عسكرية تابعة لحرس الحدود العراقي بمنطقة سيدكان بمحافظة اربيل والذي تسبب باستشهاد امر اللواء الثاني حرس حدود المنطقة الاولى ، وامر الفوج الثالث/ اللواء الثاني ومرافقهم.

وطالب الكعبي الحكومة باستدعاء السفير التركي وتسليمه رسالة احتاج شديد اللهجة، مشددا على ان تكرار التجاوزات التركية تعد انتهاكا صارخا لجميع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ودعا مجلس الامن الدولي للتدخل العاجل لوقف الانتهاكات المتكررة والتأكيد على احترام مبادئ حسن الجوار.