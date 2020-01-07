الكعبي يدعو للبدء بتنفيذ الإتفاقية العراقية – الصينية من الآن

(المستقلة)..دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي إلى المضي بتنفيذ الأتفاقيات العراقية – الصينية التي ابرمتها الحكومة الحالية في بكين ” من الآن ” سيما وكونها توفر فرصاً كبيرة لإعمار العراق .

وأكد الكعبي لدى استقباله، اليوم الثلاثاء، السفير الصيني لدى العراق تشانغ تاو ، تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لوضع كافة الإجراءات المتعلقة بالإتفاق ” حيز التنفيذ ” وتسهيل دخول الشركات الاستثمارية الكبرى إلى البلاد .

من جانبه اكد السفير الصيني استعداد بلاده وجهوزية الشركات الاستثمارية 100 % للمباشرة في ترجمة الاتفاقيات والاسراع بوضعها موضع التنفيذ ، معربا عن دعم الصين للجهود التي من شانها حفظ سيادة العراق وسلامة اراضيه .

واشار الكعبي الى “ان القوات الامريكية تجاوزت كل الخطوط الحمراء بخرقها سيادة العراق لأكثر من مرة كان آخرها استهداف قادة الحشد الشعبي في مطار بغداد” ، مبينا ان “ترامب لا يرغب بإضفاء اجواء التهدئة في المنطقة ويسعى جاهدة لجرها الى الفوضى والخراب والازمات ، وما فعله من تصعيد خطير جدا وخرق سافر واعتداء صارخ على سيادة البلد خير دليل على ذلك”.

واوضح أن “القرار النيابي الذي صوت عليه مجلس النواب و الخاص باجلاء القوات الاجنبية من العراق قرار مهم ومهني وقانوني وسيكون له تداعيات ايجابية كونه دافع عن سيادة البلاد وهذا حق تدركه يقينا كل الشعوب الحرة فضلا عن المجتمع الدولي ومجلس الامن”.

وشدد الكعبي على “ان ارادة وقوة الشعب العراقي لن يسمح بتواجد القوات المحتلة على اراضيه ضمن جدول زمني محدد وفوري” ، مستدركا بالقول “ان العقوبات التي تلوح بها واشنطن غير قانونية كوننا لم نعتد على دولة ولم ندعم اية جماعات ارهابية متطرفة”.