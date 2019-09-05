الكعبي يدعو للاسراع بإنجاز مشروع تعديل قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية

(المستقلة).. دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الصحة ، الى الاسراع بإنجاز مقترح مشروع قانون تعديل قانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000.

وقال الكعبي عند استقباله ممثلي المعتصمين من خريجي كليات العلوم بكافة اختصاصاتهم بمكتبه اليوم الخميس ان ” قانون ذوي المهن الطبية هو الكفيل ببيان تخصص كل مهنة ومدى الاحتياج لها سواء في المؤسسات الصحية او غيرها من الدوائر و القطاع الخاص الذي هو ايضا بأمس الحاجة للعديد من التخصصات الفنية والمهنية “.

واوعز بتشكيل لجنة مشتركة تضم خبراء ومستشاري اللجان المعنية لمتابعة هذا القانون والعمل على اعداد توصيات تتضمن ملاحظات الجهات المستفيدة بينها شريحة الخريجين من كليات العلوم .

ودعا الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الصحة والبيئة للإسراع بإنجازه واحالته الى مجلس النواب لبيان ملاحظاتهم عليه واجراء التعديلات المناسبة عليه في حال الحاجة لذلك ، وبالتأكيد سيكون هو من يحدد الاختصاصات الطبية من عدمها .