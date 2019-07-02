الكعبي يدعو لتوسيع صلاحيات رؤساء الوحدات الإدارية

(المستقلة)..شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي على اهمية تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم ، بما يسهم في توسيع وتنظيم صلاحيات رؤساء الوحدات الإدارية وضمان توزيع المهام والمتابعة والتنسيق مع مختلف الجهات ، معربا عن سعي مجلس النواب لوضع خارطة صحيحة – استراتيجية لبناء الدولة في المرحلة المقبلة .

وقال الكعبير عند ترؤسه اليوم الثلاثاء اجتماعا موسعا مع رؤساء الوحدات الإدارية في بغداد والمحافظات ، بمشاركة عدد من اعضاء اللجان النيابية ” ان رؤساء الوحدات الإدارية في بغداد والمحافظات عليهم الثقل الأكبر في تقديم الخدمة المباشرة للمواطن ، مما يستلزم دعمهم من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية بشكل واسع ومستمر ”

ولفت إلى وجوب اختيار لجنة من رؤساء الوحدات الإدارية للتواصل مع اللجان النيابية المعنية بشكل مباشر وسريع و التنسيق الدائم لمعالجة القضايا المطروحة وتذليل مشاكل المواطنين بصورة خاصة ، مستدركا بالقول : ان الدورة الحالية لمجلس النواب لا تصدر اي قانون مالم تشرك في اعداده وانضاجه مختلف الجهات والمؤسسات ذات الصلة .

وجرى اثناء الإجتماع الذي عقد في مجلس النواب ، مناقشة موضوعة منح بعض الصلاحيات القضائية لرؤساء الوحدات الادارية وفق القانون واشراكهم في اعداد الموازنات والمشاريع الخدمية ، اضافة الى الحديث عن مجمل القضايا المتعلقة بتقديم الخدمة للمواطن وآلية وتسهيل عمل الوحدات الادارية .