الكعبي يدعو خبراء الامم المتحدة للتركيز على القطاع الاقتصادي بالعراق

المستقلة.. بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي في مكتبه اليوم الاثنين,مع الفريق التابع لمكتب الامم المتحدة في العراق امكانية ان تشهد الفترة المقبلة تشريع بعض القوانين المهمة والتي لها علاقة مباشرة بإتمام الانتخابات ومنها قانون المحكمة الاتحادية.

وقال الكعبي ان ,حضور خبراء امميون متخصصون في مجال الانتخابات في هذا الوقت امر مهم جدا , ونحن في مجلس النواب اشركنا ممثلي الامم المتحدة في اغلب الاجتماعات والحوارات التي عقدت في مجلس النواب لمناقشة بنود مشروع قانون الانتخابات الجديد المزمع تشريعه قريبا والذي سيهتم على تكريس نقطتين اساسيتين هما العدالة الانتخابية والتمثيل الحقيقي وسيكون ملبيآ لطموح الجميع “.

وجرى تسليط الضوء على الورقة الاصلاحية المعروفة بالورقة البيضاء , ووصفها الكعبي بانها عبارة عن استراتيجية حكومية لأجراء اصلاحات حكومية على مدى عدة سنوات , فيما يعاني العراق حاليا من ازمة مالية خانقة , وكان يجب ان تتضمن حلول ” آنية ” لهذه المشكلة , داعيا الامم المتحدة الى دعم العراق في القطاعات الاقتصادية والتنموية والتجارية والنهوض بها لتنويع الورادات ، و عدم الاكتفاء و التركيز على القضايا السياسية في العراق فقط ، سيما ان الاستقرار الاقتصادي مهم جدا لتحقيق الاستقرار السياسي والامني “.