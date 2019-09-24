الكعبي يدعو برلمانات اوراسيا الى موقف صريح ازاء التصعيد في الشرق الاوسط

6(المستقلة).. اكد السيد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي ، الحاجة الى إدامة الحوار وتغليب لغة الحكمة لحل النزاعات بين الدول وعدم الانجرار وراء الخطابات التحريضية التي ترغب بإشعال نار الصراع والفتنة بين الشعوب ، فيما دعا الدول المشاركة لتنسيق فاعل يؤشر الأسبابَ ويضعُ المعالجات لجميع التحديات الراهنة .

واضاف الكعبي في كلمته امام اجتماع رؤساء برلمانات اورآسيا الذي انعقد في كازاخستان اليوم الثلاثاء ” نحن كممثلي شعوب الأقدر على تحديد اتجاهات السلام والتنمية ، مطالبون اليوم بتجاوز ” الإنشاء ” و ” السردية ” في مخرجات المؤتمر الى اجراءات عملية راسمة لتوجهات تنفيذية لحكومات بلداننا تضع النقاط على الحروف وتؤسس لتوجهات جديدة وشجاعة”.

وشدد على ضرورة تضمين البيان الختامي لهذا الاجتماع بياننا صريح وواضح ازاء التصعيد في منطقة الشرق الاوسط والعمل مع الجهات التنفيذية في بلداننا لدعم فرص الاستقرار والحوارات ومنع التدخلات الخارجية فيهــا .

وقال : ان العراق لن يكون سببا او منطلقا لدعم اي حراك من شأنه ارباك الاستقرار في المنطقة ، فيما رأى اهمية التفكير بشكل جاد في صناعة الفضاءات المنتجة للسلام في عموم دول العالم ، مطالبا في الوقت ذاته من الدول الشقيقة والصديقة للإيفاء بالالتزامات التي قطعتها في مؤتمر اعادة إعمار العراق الذي عُقد في دولة الكويت مطلع العام الماضي .