الكعبي يدعو الحكومة الى متابعة وانهاء ملف ضحايا شركة ماريو الفرنسية

(المستقلة).. دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي الحكومة الى متابعة ملف ضحايا شركة ماريو الفرنسية المنتجة لعقار تسبب باصابة 238 مواطنا بمرض الايدز عام 1986.

وقال الكعبي عند استقباله ،اليوم الاثنين،ممثلين عن ذوي الضحايا ” على الحكومة والجهات ذات العلاقة ان تتعامل مع هذا الملف بجدية كونه نجم عن ضحايا عراقيين بهذا العدد الكبير اغلبهم فقد حياته جراء هذا العقار الملوث ، وهنا من واجب الحكومة والوزارات المعنية وخاصة ” الصحة والخارجية ” متابعة القضية وعدم تسويفها ، سيما وان اغلب الدول التي استوردت العقار وتسبب بإصابات قامت برفع دعاوى قضائية والحصول على تعويضات مناسبة للضحايا وذويهم .

ووعد الكعبي بعد استماعه لشكاوى ذوي الضحايا ، بمتابعة الملف مع الجهات المذكوره ، داعيا الحكومة الى التحرك السريع عبر القنوات الدبلوماسية بهدف الحصول على حقوق الضحايا ، و متابعة تنفيذ قانون 36 الخاص بتخصيص منحة مالية لذويهم وتسليمها لهم بمواعيد محددة .