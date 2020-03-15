الكعبي يحذر من الاستهانة بـ فايروس كورونا

المستقلة …حذر النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، من استمرار “الاستهانة واللا مبالاة” في التعامل مع الإجراءات الوقائية للحد من تاثير فايروس كورونا، معتبراً أن دولاً عظمى تمتلك اقتصاديات وموازنات ضخمة لم تستطع مجاراة الفايروس.

وقال الكعبي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد ، “ندعو أبناء الشعب العراقي إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية التي تصدرها خلية الأزمة والجهات الطبية المختصة، للوقاية من فايروس كورونا ومنع انتشاره في البلاد”.

وحذر الكعبي من “الاستهانة واللا مبالاة في التعامل مع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا”، معتبراً أن “استمرار التهاون مع التوصيات الإرشادية وعدم الالتزام الحرفي فيها وأخص بالذكر هنا التجمعات السكانية والاختلاط والتنقل غير الطارئ والولائم وغيرها، سندفع ثمنه غالياً وسيوصلنا إلى كارثة صحية لا سامح”.

وأشار الكعبي، إلى أن “دولاً عظمى تمتلك اقتصاديات وموازنات ضخمة لم تستطع مجاراة هذا الوباء”، داعياً العراقيين إلى أن “يكونوا جنباً إلى جنب مع الكوادر الطبية والصحية في إطلاق الحملات التوعوية والتثقيفية والحرص الدائم على الالتزام مع الإرشادات بعيداً عن الخوف والهلع، وكل ما من شأنه تحجيم الأزمة عن المجتمع”.