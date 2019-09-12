الكعبي يتفق مع منظمة المانية على عقد دورات خاصة بإعداد الموازنة ومحاربة الفساد

(المستقلة)..اتفق النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، مع منظمة فريدرج ايبرت الالمانية على عقد دورات خاصة بإعداد الموازنة ومحاربة الفساد وتفعيل الجانب الرقابي والتشريعي لمجلس النواب ، مؤكدا اهمية التعاون مع المنظمات الدولية في وضع برامج ورؤى وسياسات من شانها تعزيز التجربة الديمقراطية في العراق وتفعيل قوانين العدالة الانتقالية .

وبحث الكعبي عند استقباله في مكتبه اليوم الخميس وفدا من منظمة فريدرج ايبرت الألمانية ، تطوير القدرات البرلمانية والتعاون في المجالات ذات العلاقة .

ونوه إلى ان المناخ العراقي بات ملائما جدا الان لعمل جميع المنظمات الدولية الفاعلة وعقد الشراكة معها في اغلب المجالات سيما فيما يخص تقوية الخبرات في مجال حرفنة صياغة التشريعات و تنشيط عمل المؤسسات الدستورية الرقابية ، مشددا على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة خلال الدورة النيابية السابقة .