الكعبي يتفق مع الجهات المختصة على خارطة طريق لتشريع قانون الجنة الأولمبية

(المستقلة).. قال النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، ان تخوفات بعض المعنيين وتدخلات البعض الاخر لن تثني مجلس النواب بدورته الحالية عن اقرار اي قانون يهتم بمصلحة المواطن العراقي او شريحة معينة ، مؤكدا على المضي بتشريع قانون اللجنة الاولمبية العراقية بعد استلام النسخة الموجودة لدى مجلس الدولة ، ومقارنتها بالأخرى الموجودة في البرلمان لإنضاج نشرت قانون متفق عليه من قبل جميع الأطراف المعنية

ووصف الكعبي عند ترؤسه الاجتماع الموسع الذي عقدته لجنة الشباب والرياضية النيابية اليوم الثلاثاء، القانون بـ”المهم الذي تتطلع الحركة الرياضية العراقية لتشريعه خدمة للجماهير الكبيرة الموجودة ، ووفق نصوص جديدة تواكب التطورات الحالية”.

وعقد الاجتماع بحضور المعنيين عن وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الاولمبية، واللجنة الاولمبية الاسيوية، اضافة الى مختصين بالشأن الرياضي ، لمناقشة بنود مشروع قانون اللجنة الاولمبية العراقية واهم التعديلات عليه .

واتفق الكعبي مع الجهات الرياضية الحاضرة على خارطة طريق من شأنها تشريع قانون متكامل ومنظم ومنسق لدرجة عالية ويتضمن مجموعة مباديء وأطر ومعايير صحيحة لإنضاج ورصانة القانون قبل إقراره ، مشددا على اهمية ان يكون القانون الجديد مواكب للمواثيق الرياضية الدولية والاتحادات الرياضية .

وقال الكعبي ان مناقشة بنود هذا القانون اخذت حيز كبير من جهود هيئة الرئاسة و لجنة الشباب والرياضة النيابية والمختصين حيث تم عقد العديد من الاجتماعات والندوات والورش داخل وخارج مجلس النواب حضرها معنيين وخبراء واكاديميين ورياضيين لانضاج بنوده .