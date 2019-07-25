الكعبي يترأس الاجتماع الاول للجنة تقييم اداء الحكومة

(المستقلة)..اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، ان اللجنة المشكلة لمتابعة عمل الحكومة قد وضعت معايير ومؤشرات دقيقة تكون قابلة للقياس بخصوص تقييم أداء الحكومة ومدى إلتزامها في تنفيذ في تنفيذ المنهاج الوزاري ، وإلتزام الوزراء في تنفيذ برنامجهم العملي ، فضلا عن قياس الاداء وتشخيص المشكلات واعادة النظر في البرامج الوزارية بما يساهم في وضع الاولويات حسب المرحلة الراهنة وحاجة المواطن .

وترأس الكعبي اليوم الخميس الاجتماع الاول للجنة وضع معايير تقييم اداء الوزارات ، بحضور عضو اللجنة النائب فيان صبري ، والنائب محمد البلداوي عضو لجنة مراقبة وتنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي ، فضلا عن حضور رئيس قسم الحوكمة والمصالحة في مكتب البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في العراق السيدة مهاب مدني ، والخبير الإستشاري رشاد كامل .

واوضح الكعبي: ان اللجنة تعكف حاليا على اعداد مراجعة شاملة لإداء وعمل جميع الوزارات وما قدمته خلال السنة السابقة وتشخيص الثغرات الموجودة وتصويب الاداء ضمن بيانات واحصائيات ومعطيات دقيقة ، اضافة الى وضع رؤى واستراتيحات للمرحلة المقبلة بما يتناسب وحجم الاداء والفاعلية .

وجرى أثناء الاجتماع الاتفاق على التنسيق الفاعل مع برنامج الامم المتحدة في وضع مجموعة مباديء ومعايير ضمن منظومات عملية شفافة تكون قابلة للتطوير فنيا وتقنيا وعمليا ، وداعمة لعمل المنظومة الرقابية .

يذكر ان مجلس النواب كان قد قرر خلال جلسته الثامنة عشر المنعقدة يوم السبت الموافق 18 ايار 2019 تشكيل لجنة برئاسة الكعبي وعضوية النائب فيان صبري ، و النواب محمد اقبال ومحمد شياع السوداني لوضع معايير تقييم اداء الوزارات .