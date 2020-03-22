الكعبي يبحث مع عبد المهدي تضمين مقررات خلية الازمة النيابية في جلسة مجلس الوزراء

(المستقلة)..بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، مساء اليوم الاحد مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ضرورة تضمين المقررات العشرة التي جرى التصويت عليها في خلية الازمة النيابية التي جرت اليوم في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة .

وشدد الكعبي على ضرورة الاسراع في التصويت على القرارات النيابية المساندة لعمل لجنة الامر الديواني ٥٥ والمكلفة لمجابهة وباء كورونا ، لافتا ان جميع التوصيات لها تمس مباشر بالسيطرة على الفايروس وضمان عدم انتشاره سيما فقرة ” التريث في احالة الاطباء والكوادر الصحية على التقاعد استنثناءاً من قانون التقاعد والمعدل ” ، وكذلك التعاقد مع ” الاطباء والكوادر الصحية المتقاعدين سابقاً وخريجي الاختصاصات الطبية والصحية للعام الماضي ” لدعم القطاع الصحي بهم والتهيؤ الى اي حالات طارئة في المستقبل و تعزيز النقص الحاصل في الملاكات الصحية والطبية .

كما دعا الى تسهيل تمويل لجنة خلية الازمة الحكومة بالاموال اللازمة لشراء المواد الطبية والمستلزمات لمواجهة خطر الفايروس وكذلك استثناء اللجنة من تعليمات العقود الحكومية .

وطالب رئيس اللجنة النيابية بتوزيع حصص غذائية على المواطنين طيلة ايام الحظر ، وتوزيع الرواتب والاجور الخاصة بالموظفين والمتعاقدين لمساعدتهم في تجاوز هذه الازمة .

وجدد الكعبي تاكيده على تطبيق مقررات خلية الازمة النيابية والوزارية خصوصا فيما يتعلق باجراءات حظر التجوال بشكل تام حفاظاً على ارواح العراقيين والمجتمع.

وحضر اللقاء اعضاء لجنة الازمة النيابية المكلفة لمواجهة وباء كورونا ، رئيس لجنة الصحة النيابية قتيبة الجبوري، وجواد الموسوي، وسلمان الغريباوي .