الكعبي يؤكد ضرورة دعم الاتحادات الرياضية وضمان استقلالها المالي والاداري

(المستقلة).. بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ،اليوم الاثنين، مع رئيس لجنة الخبراء لدراسة المناهج للاتحادات الرياضية حسن علي كريم ، متابعة مناهج وبرامج الاتحادات الرياضية وضرورة توفير التمويل المخصص لدعم نشاطاتها المحلية والدولية .

واكد الكعبي ضرورة دعم الاتحادات الرياضية وضمان استقلالها المالي والاداري ، فيما شدد وجوب توفير التخصيصات المالية اللازمة للاتحادات الرياضية لتنفيذ برامجها السنوية والمعدة وفق الاسس العلمية في الاستحقاقات الوطنية والدولية

وتت التأكيد بأن يوم غد الثلاثاء موعدا لبحث منهاج اتحادي الكرة، و العاب القوى لغرض دفع المستحقات الخاصة بهما ، على ان يحدد يوم الأربعاء المقبل موعدا لمناقشة اتحادي المبارزة، و كرة السلة لنفس الغرض .

ودعا الكعبي الجهات المعنية بالإسراع في تخصيص المبالغ التي تحتاجها الاتحادات الرياضية ، كما وجه دعوة الى وزارة الشباب والرياضة للإسراع بأرسال مشروعي قانوني الاندية الرياضية والاتحادات الرياضية الى مجلس النواب لغرض اقرارهما دفعة واحدة مع قانون اللجنة الاولمبية .

وشدد على ضرورة اقرار القوانين اعلاه خلال الاسبوع الاول من عمل المجلس بعد ايام عيد الفطر المبارك ، لأهميتها الكبرى في مأسسة الحركة الرياضية في العراق واستقطاب الخبرات العلمية والرياضية من داخل وخارج العراق والتي عانت من سياسة الاهمال طيلة العقود الماضية .

واثنى الكعبي على الدور الكبير للجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة النائب عباس عليوي ، الحريصة دوما على اعادة الاستقرار وتصحيح مسار هذا القطاع المهم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة .