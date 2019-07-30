الكعبي يؤكد ضرورة المضي بإجراءات تشريع قانون النفط والغاز

(المستقلة).. اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ضرورة المضي باجراءات تشريع قانون النفط والغاز ، لافتا الى ان مشروع القانون سبق وان أرسلته الحكومة لمجلس النواب خلال الدورات السابقة.

ورأى الكعبي ان اقرار القانون يأتي لاهمية إنشاء قاعدة للتنسيق والتشاور بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط وتحديد أسس التعاون بين الوزارات المعنية في الحكومة الاتحادية.

وشدد على وجوب الـتأسيس لنظام حديث ومتطور لإدارة العمليات النفطية في البلد، بما في ذلك وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط البعيدة والمتوسطة والقصيرة المدى للوصول الى اعلى مستوى من النمو في الإحتياطات والإنتاج وتعظيم الموارد المالية للعراق من خلال الاستثمار الأمثل للثروة النفطية والحفاظ عليها على أسس فنية واقتصادية رصينة .