الكعبي يؤكد اشراك الحكومات المحلية في إعداد الموازنة الاتحادية للعام المقبل

(المستقلة)..اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ان زيادة تخصيصات المحافظات هي من أولويات عمل مجلس النواب.

واعرب الكعبي لدى زيارته محافظة بابل، اليوم السبت،عن حرص المؤسسة التشريعية على مضاعفتها خلال الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل ، والعمل على اشراك الحكومات المحلية في المحافظات خلال مناقشتها لغرض اتاحة الفرصة لهم لإدراج مشاريع محافظاتهم ووضع التخصيصات المالية اللازمة لإنجازها ، فضلا عن تقديم افضل الخدمات المواطنين .

والتقى اكعبي في منتجع آثار بابل مع محافظ بابل كرار العبادي والمسؤولين التنفيذيين للمحافظة ، اضافة الى شيوخ ووجهاء العشائر لبحث المشاكل التي تعاني منها المحافظة وأهاليها ، وخاصة ” مشروع تبطين جدول بابل الاروائي ” .

وأشار الى : ان بابل لها موقع خاص على جميع الأصعدة وستتضاعف جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية من اجل دعمها دعما كاملا وعاجلا وفاعلا وبما يسهم في إنجاز جميع المشاريع المتلكئة في المحافظة ، مستدركا بالاشارة الى ضرورة النهوض بواقع المحافظات العراقية والعمل على معالجة مشاكلها خاصة الخدمية منها ، وخاصة بابل التي أدرجت مؤخرا على لائحة التراث وهذا ما سيضيف مسؤولية اخرى على الحكومة ومجلس النواب ، سيما وان بابل هي الحضارة والتاريخ ولا يوجد تراث عالمي دون وجود بابل وآشور وأكد وسومر .