الكعبي والكاظمي يتفقان على إطلاق رواتب المتقاعدين المتأخرة يوم غد السبت

( المستقلة)…. كشف المكتب الإعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي عن الاتفاق مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على اطلاق رواتب المتقاعدين المتأخرة يوم غد السبت.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للنائب الاول لرئيس البرلمان وتلقته ( المستقلة)… اليوم الجمعة ان ” الكعبي اجرى اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، لبحث موضوعة تأخير صرف رواتب المتقاعدين “.

وأضاف البيان ان الكاظمي اكد على ان اطلاق رواتب المتقاعدين سيكون خلال يوم غد السبت 9 ايار ، مشيرا الى انه جرى الاتفاق على ان يكون تأمين رواتب المتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعات في اولى اولويات التمويل والصرف في كل الاشهر قبل الرئاسات الثلاث .

وتابع ان الكعبي اكد على ان ” رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية والشرائح المستضعفة خط احمر ولا يمكن المساس بها تحت اي ظرف”

وأوضح انه “شدد في جميع اجتماعات المجلس الوزاري للاقتصاد وفي كل الحوارات التي جرت فيها بحث الازمة الاقتصادية على ان تكون رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية بعيدة عن فكرة الاستقطاعات او اي قرار حكومي او نيابي في المستقبل “.( النهاية)