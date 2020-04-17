الكعبي من اربيل : التنسيق بين بغداد والإقليم حقق نجاحاً في مجال مكافحة كورونا

( المستقلة)… أعلن رئيس خلية الازمة النيابية، حسن الكعبي أن التنسيق القائم بين بغداد وإقليم كوردستان حقق نتائج ايجابية لاحتواء فيروس كورونا.

وقال الكعبي في مؤتمر صحفي في اربيل اليوم الجمعة ان “التنسيق بين بغداد واربيل حقق نجاحاً في مجال مكافحة الفيروس”.

وأضاف “امامنا تحديات كبيرة في مواجهة الفيروس ولكن بالتنسيق والتعاون بين حكومتي اربيل وبغداد اكيد سنسيطر على الوضع”.

وقال الكعبي ان “لجنته اصدرت توصيات للحكومة العراقية لتخفيف قيود حظر التجوال على شكل مراحل”.

وتابع نائب رئيس البرلمان انه “لا يمكن ان يستمر الحظر بشكل دائم، بخاصة ان هناك شرائح تضررت وتعتمد بحياتها على قوت يومها”.

وأكد الكعبي ” في الوقت نفسه ان حظر التجوال ساهم بتقليل الإصابات بالفيروس”.

وكان قد وصل صباح اليوم وفد خلية الازمة النيابية برئاسة الكعبي للإطلاع عن كثب على اجراءات اقليم كوردستان الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.( النهاية)