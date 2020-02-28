«الكعبي» يوجه رسالة قويّة بعد جلسة «النواب»

(المستقلة) – عبر النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي عن استيائه مما حدث في جلسة المجلس يوم امس الخميس عادا ذلك “خرق واضح لبنود الدستور”.

ودعا الكعبي في بيان اصدره،اليوم الجمعة، ممثلي الشعب الى “احترام الدستور والقانون بشأن عقد جلسة يوم غد السبت لمنح الثقة لكابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة للاحزاب التي كانت ولا زالت طامحة للمغانم والتحاصص بإسم ” الاجماع الوطني ” او الاستحقاق الانتخابي”.

وطالب اعضاء مجلس النواب “الابتعاد عن ما تصبوا اليه الاحزاب من محاصصة ومصالح مقيتة ضاق منها الشعب ذرعا واكتوى بنيرانها طوال السنوات السابقة” ، مشيرا ان “هذه الاحزاب يجتمعون على الحصص في الوزارات في بداية تشكيل الحكومات حتى تمريرها، وتراهم مختلفين ، متصارعين قبيل الانتخابات”.

وقال” ان المتضرر من الاقتتال الدائر من اجل المغانم هو الشعب العراقي الذي ينتظر منا اليوم الاسراع بتشكيل حكومة تلبي طموحاته وتباشر بانجاز الموازنة وتنفيذ الاصلاحات”.

وخاطب الكعبي من يسعى للمغانم قائلا ” كفاكم لعبآ على آلام وجراحات الشعب، فالعراق اكبر من الجميع والاستمرار بنهجكم السائد تحدي واضح لارادة ابناء البلد “.