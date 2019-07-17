الكعبي : مجلس النواب سيرعى جائزة الصحافة الإستقصائية الدولية لكشف الفساد

(المستقلة)..اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ان السلطة التشريعية ستتبنى خلال الفترة المقبلة الإعلان عن التقديم لجائزة الصحافة الإستقصائية الدولية لكشف الفساد ، مبديا رغبته بإقامة ورشة اكاديمية لمناقشة مسودة قانون ” حق الوصول الى المعلومة ” في مبنى كلية الإعلام واشراك الكوادر الإكاديمية المختصة فيها والاستفادة من الرؤى التخصصية المطروحة بخصوص القانون .

واعرب الكعبي عند استقباله في مكتبه اليوم الأربعاء ، الدكتور هاشم حسن عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد : عن رغبة رئاسة مجلس النواب بعقد بروتوكل وشراكة استراتيجية طيلة الدورة النيابية الحالية مع كلية الإعلام التي تعد من المؤسسات الإكاديمية الجامعية التي تمتلك طاقات شبابية مهنية ومبدعة ، موضحا ان هدف الشراكة سيكون لإقامة فعاليات وندوات وورش من شإنها تقديم المساندة الكاملة واللازمة في مسألة محاربة الفساد ومراقبة الأداء التشريعي و الحكومي ، وتبني آليات إعلامية مستحدثة بخصوصها .

ونوه الكعبي اثناء اللقاء الى اهمية ان يكون لهذا البروتوكل دور فاعل في رعاية الطاقات المهنية المبدعة والاستماع لهم والى رؤاهم التفصيلية عن واقع السلطتين التشريعية والتنفيذية وبرامجهم طويلة الأمد والإستفادة منها في الخطط الإستراتيجية وتفعيلها على مستوى الدولة برمتهــــــا .