الكعبي : ماضون بإقرار قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين

(المستقلة) … اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاثنين، على مضي المجلس بإقرار مقترح قانون الغاء المفتشين العموميين، بعد ان صوت عليه من حيث المبدأ خلال الفصل التشريعي الماضي، فيما اشار الى حفظ جميع حقوق موظفي هذه المكاتب .

وقال الكعبي في بيان له اليوم، تلقت (المستقلة)، في الوقت الذي نؤكد فيه على حفظ حقوق الموظفين (الملاك والعقود والاجراء إضافة إلى المنسبين ) كونهم عملوا في ظروف صعبة وواجهوا مصاعب عديدة ، ولا يمكن في اي حال من الأحوال المساس بحقوقهم أو امتيازاتهم بعد محاولة البعض اثارة الموضوع وطرحه على انه استهداف شخصي لهذه الشريحة .

يذكر الى ان النائب الاول لرئيس المجلس كان قد عقد اجتماع بفريق المستشارين والقانونيين في مجلس النواب وأكد لهم على اهمية تضمين مقترح القانون كل ما من شأنه حفظ حقوق الموظفين وعدم المساس بها.