الكعبي : كربلاء مدرسة وليس خلية في ادارة الازمات

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. قال رئيس خلية الازمة النيابية برئاسة النائب الاول للبرلمان حسن الكعبي ، مساء الاحد ، إن “كربلاء مدرسة ، وليس خلية في ادارة الازمات .

وأضاف الكعبي في تصريح عقب اجتماعه مع حكومة كربلاء ، ما شاهدنا من اجراءات أمنية و صحية ووقائية في المحافظة من مستوى وتنظيم عالي غير موجود في بقية المحافظات “.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي طالبنا رئاسة مجلس النواب اثناء الاجتماع مع خلية الازمة النيابية التي زارت المحافظة “بالضغط على وزارة الصحة من اجل اكمال وتسليم المستشفى التركي (مستشفى الامام الحسن ) عليه السلام “.

واشار الى إن “المستشفى من مشاريع وزارة الصحة ، وأوعدونا بتسليمه نهاية شهر اذار ولم نر إي شيء لحد الان “.