الكعبي : صرف منح مالية شهرية للمحالين على التقاعد في عام 2020

( المستقلة)… اعلن حسن الكعبي نائب رئيس البرلمان الاتفاق على منح المحالين على التقاعد عام 2020 منحة مالية شهرية، مشيرا الى صرف مكافئة نهاية الخدمة للمستحقين بدء من الشهر القادم.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للكعبي ان الاخير ترأس اجتماعا موسعا بحضور رئيس اللجنة المالية النائب هيثم الجبوري و اعضاء اللجنة، ورئيس هيئة التقاعد الوطنية احمد عبد الجليل الساعدي , لبحث اشكالية عدم اتمام معاملات المحالين على التقاعد بموجب التعديل الاخير للقانون المذكور نهاية العام الماضي .

ودعا الكعبي الى ضرورة ايجاد حل سريع وملزم لأنهاء معاناة هذه الشريحة , مشددا على اعطاء اولوية لرواتب شريحة المتقاعدين بشكل عام وعدم تأخير صرفها تحت اي ذريعة مراعاة لظروفهم والوضع العام الذي يتطلب انصاف هذه الشريحة التي ضحت بعمرها لخدمة البلد .

بدوره تعهد رئيس هيأة التقاعد بصرف مكافئة نهاية الخدمة للمتقاعدين الجدد ، فيما اكد النائب الاول لرئيس المجلس ضرورة الاسراع بصرفها للمستحقين بدء من الشهر المقبل.

كما وجرى خلال الاجتماع بحث اهم المشاكل الخاصة برواتب المتقاعدين وسرعة انجاز المعاملات ، حسب البيان.

وتابع البيان انه تقرر خلال الاجتماع ان تقوم هيئة التقاعد الوطنية بإيجاد آلية عاجلة لصرف منحة مالية لكل متقاعد ممن احيلوا على التقاعد بداية العام الجاري لحين تعديل قانون التقاعد او انجاز معاملاتهم وصرف كامل مستحقاتهم المالية , كما تقرر ايضا الاسراع بإتمام معاملات الاحالة على التقاعد لأعضاء مجالس المحافظات والاقضية وفقآ للقوانين النافذة “. ( النهاية)