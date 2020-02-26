الكعبي : الاصلاح الاقتصادي لن يتحقق بدون شراكة حقيقية مع المنظمات الدولية

(المستقلة)..بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ،اليوم الاربعاء،مع ممثلي مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق ” UNDP “, ملف الاصلاح الاقتصادي في العراق واليات تحقيقه.

واكد الكعبي ان مفهوم الاصلاح الحقيقي يتضمن ملفات عديدة ولا تشمل قطاع الاقتصاد بمعزل عن القطاعات الاخرى ، في حال توجهنا لتحقيق اصلاح حقيقي وفعلي وملموس على ارض الواقع “.

وتابع ان بلوغ هذا الهدف يتطلب ان تتظافر جهود السلطات العراقية الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية والتنسيق بشكل مباشر مع برامج الامم المتحدة وجميع الشركاء الدوليين .