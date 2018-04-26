الكشف عن هوية الفتاة التي ترافق الساهر

(المستقلة).. بعد ان انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لفتاة كانت تُرافِق الفنان العراقي كاظم الساهر في مناسبات مُتعدّدة، وفي بلدان كثيرة. وتساءل البعض ما إذا كانت خطيبته التونسية سارة مقني أم أنّها فتاة مختلفة؟

تبيّن لاحقاً أنها صديقة مُقرّبة منه تدعى إيمان، وهو يعتزّ كثيراً بصداقتها، ولكنّها ليست خطيبته التي اختار الارتباط بها، حسب موقع الفن.

وتعود صداقته معها إلى سنوات طويلة مضت، وهي تعيش في إسبانيا، وليست هذه الصور الوحيدة لإيمان مع القيصر، وإنّما صداقتهما مليئة باللحظات التي يقدّرها القيصر ويحترمها.

إشارة إلى أنّ الشائعة التي طالت كاظم الساهر من أنه انفصل عن خطيبته في الفترة الأخيرة، فليس لهذا أيّ أساس من الصحة.