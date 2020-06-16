الكشف عن ملف فساد في وزارة الكهرباء أعاد نحو 500 مليون دولار للدولة

( المستقلة)… اكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، ان حجم الفساد كان كبيراً في حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

وقالت نصيف في تصريح تلقته ( المستقلة)… اليوم ، إن “مقترحا تم تقديمه الى مجلس النواب بمراجعة العقود التي أبرمتها الوزارات خلال السنتين الماضيتين ومتابعة جميع الاستثناءات التي صدرت من اللجان الاقتصادية واحتساب ذمة كل وزارة من خلال الوزير الجديد لمعرفة العقود التي أبرمت خلال تلك الفترة ومدى قانونيتها وما حجم الفساد أو الضرر الذي لحق بالدولة بسببها”.

واشارت إلى أنه “بعد مراجعة تلك العقود يمكن إحالة التي فيها شبهات فساد أو التي تسببت بهدر المال العام الى القضاء”.

وبينت أنه “تم الكشف خلال الفترة الماضية عن ملف فساد واحد في وزارة الكهرباء بعقد بيجي 1 وبيجي 2 ،أعاد نحو 500 مليون دولار للدولة”.

واضافت أن “طلبات استجواب الوزراء في الحكومة السابقة بلغت 12 استجواباً، مؤكدة أن هذا العدد لأول مرة يحدث في العراق على مر الحكومات السابقة، لافتة الى أن حجم الفساد في الحكومة السابقة كبير ورتبت على الدولة التزامات تعاقدية”.( النهاية)