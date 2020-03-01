الكشف عن مصير ثروة حسني مبارك

المستقلة/ كشف محامي أسرة حسني مبارك، فريد الديب، مصير أموال الرئيس المصري السابق، الذي توفي الثلاثاء عن عمر ناهز 91 عاما.

ووفق ما ذكر الديب فإن “قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال مبارك ما زال ساريا رغم وفاته، ويعني قرار التحفظ على أموال وممتلكات مبارك عدم إمكانية التصرف فيها”.

وأضاف محامي أسرة الرئيس الراحل أن: “القرار اتخذ في 28 فبراير عام 2011 بموجب التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع في بلاغ قدم له آنذاك، ولم يتم التصرف في التحقيقات إلى الآن”.

وفيما يتعلق بحجم ثروة الرئيس مبارك، وصف الديب ما تردد عن حجم الممتلكات على مدار الأيام الماضية، بأنه “غير صحيح وكلام فارغ”.

وتوفي مبارك، عن 91 عاما، وفق ما أعلن التلفزيون الحكومي، الثلاثاء، وذلك بعد تدهور حالته الصحية في الآونة الأخيرة.