الكشف عن محاولة برشلونة لاستعادة إنييستا

(المستقلة) – حسام الدين جمال – كشفت تقارير صحفية عن محاولة نادي برشلونة الإسباني، استعادة نجم الوسط المخضرم أندريس إنييستا،ـ القائد السابق للفريق الكتالوني، ولاعب فيسيل كوبي الياباني حاليا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتهية.

وقال صحيفة “سبورت” الإسبانية، المقربة من النادي الكتالوني، أن إنييستا الذي نجح في الحفاظ على تألقه مع فيسيل كوبي، رغم تقدمه في العمر، تلقى العديد من العروض خلال الميركاتو الشتوي الماضي، كان أبرزها من برشلونة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن البارسا، حاول استعادة خدمات إنييستا على سبيل الإعارة لعدة أشهر حتى نهاية الموسم الحالي، إلا أن الصفقة كانت معقدة للغاية، لأن النجم الإسباني يعد عنصرا أساسيا في تشكيلة الفريق الياباني، الذي يشارك في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

إنييستا (35 عاما) انضم إلى فيسيل كوبي في صيف 2018 قادما من برشلونة الذي قضى معه أكثر من 20 عاما بين لاعبا في الأكاديمية ونجما في الفريق الأول، محققا 32 لقبا بمختلف البطولات.

وشارك إنييستا في 41 مباراة مع فيسيل كوبي بمختلف المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 11 هدفا، وحقق لقبين، ويمتد عقده مع النادي الياباني حتى صيف 2021.